04:30, 1 апреля 2026Наука и техника

Смартфоны Xiaomi внезапно обновили в России

Устаревшие Xiaomi 12 и 12 Pro внезапно получили обновление HyperOS в России
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Framesira / Shutterstock / Fotodom

Компания Xiaomi выпустила финальное обновление для популярных смартфонов, вышедших в 2021 году. Об этом сообщает издание Xiaomi Time.

Ранее в фирме заявили, что поддержка телефонов Xiaomi 12 и 12 Pro прекратится в январе 2026 года. Устройства не продаются — их официально включили в список устаревших гаджетов. При этом в марте оставшиеся пользователи девайсов внезапно получили обновление HyperOS. Для смартфонов Xiaomi стали доступны прошивки HyperOS 3, основанные на Android 15.

В материале отмечается, что обновление вышло лишь в ряде регионов — для России, Индии, Турции, Индонезии и владельцев гаджетов на Тайване. Конкретно пользователи из России могут скачать новые версии операционной системы (ОС) для Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro с идентификатором OS3.0.2.0.VLBRUXM и OS3.0.3.0.VLCRUXM соответственно.

По словам журналистов, обновление HyperOS ознаменовало собой цикл завершения поддержки устройств. «Этот шаг укрепляет лояльность к бренду, демонстрируя, что компания заботится о долговечности своего премиального оборудования даже после окончания официальных обязательств», — отметил автор издания Эмир Бардакчи.

В конце марта стало известно, что китайская корпорация Xiaomi перестанет поддерживать MIUI и выпускать обновления для операционной системы. Компания будет поддерживать только HyperOS.

