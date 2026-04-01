Смартфоны Xiaomi внезапно обновили в России

Компания Xiaomi выпустила финальное обновление для популярных смартфонов, вышедших в 2021 году. Об этом сообщает издание Xiaomi Time.
Ранее в фирме заявили, что поддержка телефонов Xiaomi 12 и 12 Pro прекратится в январе 2026 года. Устройства не продаются — их официально включили в список устаревших гаджетов. При этом в марте оставшиеся пользователи девайсов внезапно получили обновление HyperOS. Для смартфонов Xiaomi стали доступны прошивки HyperOS 3, основанные на Android 15.
В материале отмечается, что обновление вышло лишь в ряде регионов — для России, Индии, Турции, Индонезии и владельцев гаджетов на Тайване. Конкретно пользователи из России могут скачать новые версии операционной системы (ОС) для Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro с идентификатором OS3.0.2.0.VLBRUXM и OS3.0.3.0.VLCRUXM соответственно.
По словам журналистов, обновление HyperOS ознаменовало собой цикл завершения поддержки устройств. «Этот шаг укрепляет лояльность к бренду, демонстрируя, что компания заботится о долговечности своего премиального оборудования даже после окончания официальных обязательств», — отметил автор издания Эмир Бардакчи.
В конце марта стало известно, что китайская корпорация Xiaomi перестанет поддерживать MIUI и выпускать обновления для операционной системы. Компания будет поддерживать только HyperOS.