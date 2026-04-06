07:16, 6 апреля 2026Мир

Южная Корея извинилась перед Северной за запуск беспилотников

Президент Южной Кореи Ли Чже Мён извинился перед КНДР за запуск беспилотников
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Globallookpress.com

Президент Южной Корей Ли Чжэ Мён извинился из-за залета частных беспилотников на северокорейскую территорию. Его слова приводит агентство «Рёнхап».

«Хотя правительство этого не делало, я прошу прощения у Севера за ненужную напряженность в военной сфере, которую вызвало безрассудное поведение», — заявил политик. Он назвал подобные провокации неприемлемыми.

Как уточняет ТАСС, в начале января Пхеньян заявил, что южнокорейские беспилотники нарушили воздушное пространство страны 27 сентября и 4 января. Вооруженные силы Республики Корея отрицали причастность к запускам, власти начали расследование по подозрению в том, что это сделали некие частные лица.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын во время программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва назвал Южную Корею страной, которая официально признается враждебной.

    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Минобороны выпустило заявление после мощного налета ВСУ на российский портовый город

    Названа самая подешевевшая рыба в России

    Россиянин поплатился жизнью за замечание возлюбленной

    Попадание беспилотника ВСУ в жилой дом в портовом российском городе попало на видео

    Европу предупредили о риске использования Украины

    Тревел-блогерша описала Северный Кипр фразой «действительно удобно жить русским»

    Любитель полакомиться чужой едой стал жертвой отвратительной мести своей коллеги

    Операция при распространенном виде рака оказалась эффективной даже после 80 лет

    Мобилизованный в ВСУ с ДЦП и шизофренией пропал без вести

    Все новости
