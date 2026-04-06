Южная Корея извинилась перед Северной за запуск беспилотников

Президент Южной Корей Ли Чжэ Мён извинился из-за залета частных беспилотников на северокорейскую территорию. Его слова приводит агентство «Рёнхап».

«Хотя правительство этого не делало, я прошу прощения у Севера за ненужную напряженность в военной сфере, которую вызвало безрассудное поведение», — заявил политик. Он назвал подобные провокации неприемлемыми.

Как уточняет ТАСС, в начале января Пхеньян заявил, что южнокорейские беспилотники нарушили воздушное пространство страны 27 сентября и 4 января. Вооруженные силы Республики Корея отрицали причастность к запускам, власти начали расследование по подозрению в том, что это сделали некие частные лица.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын во время программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва назвал Южную Корею страной, которая официально признается враждебной.