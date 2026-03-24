Ким Чен Ын официально объявил враждебное для Северной Кореи государство

Ким Чен Ын: Южная Корея — враждебное государство, мы ее полностью игнорируем

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын во время программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва назвал страну, которая официально признается враждебной. Передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее самыми ясными словами и действиями», — заявил Ким Чен Ын.

Во время сессии Ким Чен Ын также отметил, что его страна никогда не будет отказываться от ядерного оружия. КНДР наоборот будет только укреплять статус ядерного государства «как абсолютно необратимый».

22 марта Ким Чен Ын был переизбран на пост Председателя Государственных дел КНДР. Во время пятнадцатого созыва было торжественно объявлено об этом решении по «единодушной воле и чаянию всего корейского народа».