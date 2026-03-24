Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:23, 24 марта 2026

Ким Чен Ын назвал принципиально важный для Северной Кореи вопрос

Ким Чен Ын: Северная Корея никогда не откажется от статуса ядерной державы,
Марина Совина
Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва заявил, что его страна никогда не откажется от статуса ядерной державы. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Правительство республики будет и впредь неуклонно укреплять статус ядерного государства как абсолютно необратимый и в наступательном порядке разворачивать борьбу против противостоящих нам сил», — отмтеил он.

По словам политика, власти КНДР намерены это делать, «чтобы сокрушить все их антиреспубликанские провокационные действия».

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чжу Э прокатился на новейшем основном танке во время посещения военных учений. 19 марта северокорейский лидер посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии.

До этого Ким Чен Ын раскрыл боевые возможности нового северокорейского танка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok