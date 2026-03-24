Ким Чен Ын назвал принципиально важный для Северной Кореи вопрос

Ким Чен Ын: Северная Корея никогда не откажется от статуса ядерной державы,

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва заявил, что его страна никогда не откажется от статуса ядерной державы. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Правительство республики будет и впредь неуклонно укреплять статус ядерного государства как абсолютно необратимый и в наступательном порядке разворачивать борьбу против противостоящих нам сил», — отмтеил он.

По словам политика, власти КНДР намерены это делать, «чтобы сокрушить все их антиреспубликанские провокационные действия».

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чжу Э прокатился на новейшем основном танке во время посещения военных учений. 19 марта северокорейский лидер посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии.

До этого Ким Чен Ын раскрыл боевые возможности нового северокорейского танка.