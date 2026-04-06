20:24, 6 апреля 2026

Жена Канье Уэста вернулась к откровенному стилю на новых фото в бикини
Карина Черных

Фото: @gadirrajab / @biancacensori

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори, которая удивила фанатов сменой имиджа на суде мужа Канье Уэста, вернулась к откровенному стилю. Новые фото опубликованы в ее личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя знаменитость позировала в блестящем бикини с бахромой. В описании к посту жена музыканта отметила бренд купальников Raga Malak.

Ранее Цензори была замечена в суде Лос-Анджелеса, где она дала показания по делу своего мужа, рэпера Канье Уэста, о незаконном увольнении его сотрудника Тони Саксона во время реконструкции особняка в Малибу. Супруга музыканта предстала на публике в черном кардигане и облегающей юбке длиной ниже колена. Кроме того, она надела остроносые серебристые туфли, уложила волосы в пучок и завершила образ очками с прозрачными линзами.

Тогда пользователи сети удивились чрезмерно скромному образу Цензори, которая обычно предпочитает нарочито сексуальные наряды. «Удивительно! Она нашла приличный наряд», «Наконец-то она решила одеться», — писали они.

