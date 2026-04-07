15:11, 7 апреля 2026

Россиянам резко поднимут цены на интернет

Основатель «ДомИнтернет» Скворцов анонсировал рост тарифов на интернет в России
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В текущем году российские интернет-провайдеры вынуждены будут снова поднимать цены на услуги, хотя уже в 2025-м самые низкие тарифы со скоростью от 100 мегабит в секунду в среднем выросли на 24 процента. Об этом в комментарии «Газете.Ru» рассказал основатель сервиса «ДомИнтернет» Сергей Скворцов.

Эксперт ожидает подорожания к концу года на 15-20 процентов, так что за два года минимальная стоимость домашнего интернета вырастет почти в полтора раза. По его словам, у провайдеров растут расходы на оборудование, сервисное обслуживание и электроэнергию.

Также на размер платежей влияет повышение налога на добавленную стоимость (НДС), необходимость модернизации сетей, импортозамещение инфраструктуры и общее увеличение издержек.

Отдельно Скворцов выделил растущие расходы на хранение данных по «закону Яровой», в рамках которого провайдеры обязаны хранить содержание сообщений пользователей. С 1 января этого года срок хранения данных интернет-пользователей увеличен с одного года до трех лет.

Новыми тенденциями эксперт назвал ограничение одним из провайдеров объема месячного трафика для домашнего интернета, а также увеличение пакета СМС-сообщений у мобильных операторов. Последняя мера, объяснил он, связана с отключениями мобильного интернета, что заставляет пользователей возвращаться к устаревшему виду связи.

«Рост цен на связь и интернет крайне сложно сдерживать. Это почти как с ЖКХ», — подчеркнул Скворцов, предложив пользователям менять провайдера, задирающего цены слишком сильно.

Как ранее стало известно, Министерство цифрового развития России готовит ужесточение требований к лицензированию поставщиков интернета, что должно очистить отрасль от небольших операторов городского и районного уровней. Как предупреждают эксперты, такие действия неизбежно приведут к снижению доступности услуг и росту цен.

