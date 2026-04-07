51-летняя британская телеведущая высказалась о романе с 29-летним россиянином

Британская телеведущая Хаммонд заявила, что влюблена в массажиста из России

51-летняя известная британская телеведущая Элисон Хаммонд прокомментировала роман с 29-летним Дэвидом Путманом, массажистом и моделью из России. Ее слова передает Daily Mail.

Хаммонд заявила, что их разницу в возрасте активно обсуждают в сети. «Я прекрасно понимаю, почему людей привлекает 22-летняя разница в возрасте, но мне кажется любопытным, что это не вызывает такого же интереса, когда в паре мужчина старше. Почему так? Я просто хочу, чтобы люди радовались за нас. Мы влюблены друг в друга», — высказалась ведущая.

О том, что Хаммонд встречается с россиянином, стало известно в 2024 году. Как выяснило издание The Sun, Путман переехал в Великобританию в 2022 году. Телеведущая некоторое время ходила к нему на массаж, после чего между ними завязались романтические отношения.

Ранее сообщалось, что в дом Хаммонд проник вор. Телеведущая рассказала, что злоумышленник оставил в ее гостиной жуткий предмет.