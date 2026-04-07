20:03, 7 апреля 2026Мир

Белый дом опроверг планы по ядерному удару фразой «совершенные клоуны»

Белый дом: Вэнс не подразумевает применение ядерного оружия против Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-служба Белого дома резко раскритиковала сообщения о том, что США могут применить ядерное оружие против Ирана. Соответствующее заявление появилось на странице Rapid Response в соцсети X.

«Буквально ничто из того, что здесь сказал вице-президент [США Джей Ди Вэнс], не "подразумевает" этого, вы совершенные клоуны», -— сказано в сообщении.

Так официальный аккаунт Белого дома отреагировал на публикацию порталом Headquarters отрывка видеозаписи выступления Вэнса в Будапеште, в котором утверждается, что он якобы намекает на возможность использования ядерного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что целая иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Тегеран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).

31 марта российский лидер Владимир Путин поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры стран «выразили серьезную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке».

