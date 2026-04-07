Прозванная кентавром блогерша показала внешность до и после похудения

Блогерша Алина, которую прозвали кентавром из-за одной детали в теле, показала внешность до и после похудения. Результатами она поделилась в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 97,8 тысячи подписчиков.

Юзерша с никнеймом allinaxl поделилась, что из-за особенности во внешности ее называли слоном и низом лошади. Причиной тому были широкие ноги из-за липедемы. «Обидно было первое время, а потом решила одно: что своим примером хочу вдохновить, показать, что все возможно, подталкивать на лучшие изменения себя», — заявила Алина.

Затем она продемонстрировала внешний вид после сброшенных килограммов и поразила пользователей сети. «Это однозначно лучшее до/после. Снижать вес без потери качества тела — это огромный труд», «Очень красивая и сильная девочка», «Капец, какой труд!», «Какая ты крутая. Понимаю, что через большой труд добилась всего этого», — восхитились они.

