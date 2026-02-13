Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:01, 13 февраля 2026Ценности

Виктория Боня жестко ответила хейтерам на критику ее внешности

Телеведущая Виктория Боня: Указывать на недостатки во внешности — это неэтично
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня жестко ответила хейтерам на критику ее внешности. Размышлениями на данную она поделилась в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» обратила внимание на комментарий одной из подписчиц, которая заявила, что на ее лице сильно видны шрамы от блефаропластики. По мнению телезвезды, указывать на недостатки во внешности — это неэтично.

«Это вена, у моей сестры такая же. У меня нет никаких шрамов. Прежде чем тыкать человеку шрамами, родинками, морщинками, жиром, целлюлитом или еще чем-то, просто посмотрите, как вы выглядите со стороны. Даже если бы это был шрам, можно было просто промолчать и ничего не сказать», — подчеркнула знаменитость.

В январе Виктория Боня также ответила на обвинения в увеличении ягодиц словами «это генетика, смиритесь».

