Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:54, 7 апреля 2026

Борт для перевозки американского командования направился к Израилю

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Jacobs / Art In All Of Us / Getty Images

Американский самолет Beech C-12V Huron, используемый для перевозки высшего военного руководства США, следует над территорией Египта в направлении Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полетных трекеров.

Борт принадлежит службе приоритетных воздушных перевозок армии США. Это подразделение занимается доставкой руководителей Пентагона, членов делегаций Конгресса и командующих боевыми частями в различные точки мира.

На данный момент неизвестно, кто именно находится на борту летящего в Израиль самолета.

В пятницу, 3 апреля, Иран сбил американский истребитель F-15, оба летчика катапультировались на территории Исламской Республики. Пилота самолета спасли за несколько часов, а его напарник оказался в глубине территории противника.

Военный укрывался в горах на юго-западе Ирана. Его искали не только американские спецназовцы, но и местные жители — иранские власти объявили награду в 60 тысяч долларов за поимку живого пилота.

Чтобы опередить иранских военных и не допустить попадания летчика в плен, США развернули масштабную операцию с участием сотен спецназовцев, прикрытием ЦРУ и поддержкой ЦАХАЛа. Спасение обошлось в несколько потерянных боевых машин, но все же увенчалось успехом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили об использовании Россией территории страны НАТО для пролета дронов

    Иран атаковал американскую авианосную группу «Авраам Линкольн»

    Еще в одной стране резко упала добыча газа из-за войны в Иране

    Стали известны подробности платы за проход через Ормузский пролив

    Выгоду от банковского вклада и сдачи квартиры в аренду сравнили

    Российская пловчиха попала в ДТП во Франции

    Рэпера Offset ранили в перестрелке во Флориде

    Samsung снова скопирует Apple

    Раскрыты личности напавших на консульство Израиля в Стамбуле

    Пассажиры запаниковали во время рейса из-за загадочного пара в кабине пилотов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok