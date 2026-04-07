Борт для перевозки американского командования направился к Израилю

Самолет приоритетных воздушных перевозок армии США направился к Израилю

Американский самолет Beech C-12V Huron, используемый для перевозки высшего военного руководства США, следует над территорией Египта в направлении Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полетных трекеров.

Борт принадлежит службе приоритетных воздушных перевозок армии США. Это подразделение занимается доставкой руководителей Пентагона, членов делегаций Конгресса и командующих боевыми частями в различные точки мира.

На данный момент неизвестно, кто именно находится на борту летящего в Израиль самолета.

В пятницу, 3 апреля, Иран сбил американский истребитель F-15, оба летчика катапультировались на территории Исламской Республики. Пилота самолета спасли за несколько часов, а его напарник оказался в глубине территории противника.

Военный укрывался в горах на юго-западе Ирана. Его искали не только американские спецназовцы, но и местные жители — иранские власти объявили награду в 60 тысяч долларов за поимку живого пилота.

Чтобы опередить иранских военных и не допустить попадания летчика в плен, США развернули масштабную операцию с участием сотен спецназовцев, прикрытием ЦРУ и поддержкой ЦАХАЛа. Спасение обошлось в несколько потерянных боевых машин, но все же увенчалось успехом.