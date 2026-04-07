Чимаев рассказал о построенном в родном селе за сотни тысяч долларов спортзале

18:54, 7 апреля 2026Спорт

Хамзат Чимаев: Я построил спортзал в родном селе за 600 или 700 тысяч долларов
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Joe Camporeale / USA Today Sports / Reuters

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев рассказал о том, что построил спортзал в родном селе. Спортсмен высказался на канале Beyond The Win в YouTube.

По словам спортсмена, он потратил на объект 600 или 700 тысяч долларов. «У моей семьи достаточно денег, но я дерусь не только для себя. Деньги дают мне возможность помогать другим людям», — заявил Чимаев.

17 августа прошлого года Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе. Спортсмен победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей.

31-летний Чимаев — уроженец села Гвардейское (Чечня). В данный момент он представляет Объединенные Арабские Эмираты.

