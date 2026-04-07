Дачников в России предупредили о новой схеме мошенников

«Мошеловка»: Мошенники стали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах

Мошенники начали рассылать дачникам фальшивые уведомления о срочных сборах на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей. О новой схеме аферистов рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Уточняется, что злоумышленники рассылают от имени правления СНТ фальшивые уведомления в мессенджерах или по СМС. Как пояснил собеседник агентства, в апреле начинается дачный сезон и подготовка к майским праздникам. Однако в этот же период идет разгар декларационной кампании и сезонные проверки газового оборудования. Все это создает идеальную среду для мошенников, предупредили в пресс-службе.

В связи с этим россиянам рекомендовали проверять информацию о взносах лично у председателя СНТ, а не по СМС.

Ранее IT-эксперт Дмитрий Артимович рассказал, что мошенники могут звонить владельцам загородных участков от имени сотрудника садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) или рассылать фишинговые письма. По его словам, такие послания могут содержать вредоносные ссылки, ведущие на сайты, где у россиян будут запрашивать данные банковских карт, логины и пароли.