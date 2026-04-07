Бывший СССР
20:27, 7 апреля 2026

Депутат Рады увидел украинский след в попытке подрыва газопровода в Сербии

Дубинский: Киев причастен к попытке подорвать газопровод Турецкий поток в Сербии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев причастен к попытке подорвать газопровод «Турецкий поток» на границе Сербии и Венгрии. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«После того, как Венгрия перекроет Украине часть газовых поставок, идущих через "Турецкий поток" в ЕС, а оттуда в Украину, Киев попытается уничтожить этот газопровод. Попытка подрыва газопровода в Сербии подтверждает эту версию», — написал он.

При этом парламентарий отметил, что Киев планирует провести теракт под чужим флагом. Он напомнил, что до этого такая тактика была выбрана для подрыва «Северного потока».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. Политик отметил, что подорвать планировали трубопровод с российским газом.

