Действующий в России МРОТ раскритиковали

15:44, 7 апреля 2026

Миронов: МРОТ в России нужно поднять хотя бы до 60 тысяч рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Действующий в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) находится на низком уровне и не учитывает высокую инфляцию на внутреннем рынке. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия» («СР») Сергей Миронов, его слова приводит РИА Новости.

МРОТ в России нужно поднять хотя бы до 60 тысяч рублей в месяц, призвал лидер думской фракции. Резкое повышение минимального размера оплаты труда, отметил Миронов, позволило бы уравнять оклады во всех регионах страны.

С 1 января 2026 года МРОТ в России подняли до 27 093 рублей. Доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева отмечала, что это повлияет не только на оклады, но и на сумму привязанных к ним пособий.

Ранее с инициативой привязать МРОТ к минимальному потребительскому бюджету выступили крупнейшие российские профсоюзы. По мнению их представителей, нынешняя методика расчета не гарантирует доход, который необходим трудящемуся для удовлетворения всех своих потребностей и нужд его родственников. Привязка к потребительскому бюджету, полагают эксперты, позволила бы рассчитывать МРОТ с учетом расходов граждан на сотовую связь и интернет, а также трат на страховки и питание вне дома. Подобная методика, по мнению специалистов, была бы более справедливой.

