Доктор Мясников рассказал о штрафах для подчиненных за одно действие

Доктор Мясников рассказал, что штрафовал врачей за ненужные обследования

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что во время работы главврачом штрафовал подчиненных за одно действие. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, он наказывал сотрудников, которые назначали пациентам ненужные обследования. «Когда я был главным врачом, (...) я всегда спрашивал у врачей: "Ты зачем послал человека? Что ты хотел увидеть?" — "Ну я хотел посмотреть". — "А ты не хочешь оплатить исследование, вернуть государству потраченные деньги?" (...) Я штрафовал», — рассказал доктор.

Мясников добавил, что врачи должны руководствоваться клиническими рекомендациями, а не идти на поводу у пациентов, которые, например, при головной боли сразу просят направить их на магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы.

