Евросоюз начал готовиться к кризису и экономии

El Pais сообщила о подготовке ЕС к кризису и экономии из-за войны США и Ирана

Европа готовится к кризису в сфере энергоснабжения и ценообразования из-за войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

Издание обратило внимание, что закрытие Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировой нефти и газа, и атаки на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива, вызывают колебания на рынках. «И это уже заметно по карману европейским потребителям», — отметил автор материала. Отмечается, что в Брюссель уже прорабатывает сценарий введения чрезвычайных мер.

Ранее декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев сообщил, что страны Европейского союза (ЕС) рискуют оказаться в системном топливном кризисе, как в 2022 году, из-за приостановки поставок энергоресурсов из стран Персидского залива.