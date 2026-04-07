Аналитик рассказал о угрозе для Европы

Экономист Гулиев заявил о угрозе для Европы системного топливного кризиса

Страны Европейского союза (ЕС) рискуют оказаться в системном топливном кризисе, как в 2022 году, из-за приостановки поставок энергоресурсов из стран Персидского залива. Об этом сообщил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.

Он отметил, что из-за закрытия Ормузского пролива в результате конфликта на Ближнем Востоке произошло резкое сокращение поставок авиакеросина, дизеля и бензина. «Дефицит усугубляется зависимостью Европы от импорта из Персидского залива, а также перенаправлением танкеров в Азию», — добавил аналитик.

Ранее Игбал Гулиев заявил, что Европа семимильными шагами устремятся к новому энергокризису, если вслед за США не ослабят санкции против российской нефти. По его словам, европейские лидеры подчеркивают приоритет навигации в Ормузском проливе и «все еще говорят про ценовой потолок».