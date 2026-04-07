Франция развернула истребители недалеко от российской границы

13:59, 7 апреля 2026Мир

MWM: Франция разместила истребители в 130 километрах от границы России
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Франция разместила истребители Rafale на литовской базе, расположенной в 130 километрах от границы России. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

«ВКС Франции разместили свои истребители Rafale на Шяуляйской авиабазе, расположенной в 130 километрах от России», — утверждается в публикации.

По данным издания, Париж хочет, чтобы развернутые в Литве самолеты играли ведущую роль в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Прибалтики. В материале отмечается, что Rafale могут пускать ракеты, способные преодолевать большие расстояния.

Ранее сообщалось, что союзники Финляндии по НАТО могут снабдить ее ядерным оружием якобы ради сдерживания угрозы, исходящей от России.

