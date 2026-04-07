Глава Дагестана рассказал о судьбе некоторых детей после масштабного наводнения

Меликов пообещал отправить около 75 детей в лагеря после масштабного наводнения

В Дагестане около 75 детей отправят в оздоровительные лагеря «Артек» и «Орленок» после крупнейшего за сто лет наводнения. О дальнейшей судьбе детей сообщил глава российского региона Сергей Меликов, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, путевки вне очереди выделит Минпросвещения России.

«Порядка 75 детишек мы будем туда вывозить. В основном из тех семей, которые не могут сегодня вернуться в свои дома», — пояснил он. Глава республики также добавил, что дальнейшие усилия по размещению детей в учреждениях будут наращиваться.

Проливные дожди в Дагестане стали причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз подобные показатели отмечались в марте 1919 года.

По последним данным, в результате стихийного бедствия пострадали более 15 тысяч человек, еще шестерых спасти не удалось.