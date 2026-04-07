21:08, 7 апреля 2026Мир

Иран поблагодарил Россию за одно решение

Иравани: Иран благодарен РФ и Китаю за вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузу
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Иран поблагодарил Россию и Китай за решение наложить вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу. Признательность выразил постоянный представитель страны при ООН Амир Саид Иравани в ходе заседания Совбеза организации, посвященного ситуации вокруг Ирана, передает РИА Новости.

«Мы выражаем признательность Китаю и Российской Федерации за их ответственную линию поведения, конструктивный подход и использование права вето в полном соответствии с принципами Устава ООН», — подчеркнул иранский дипломат.

Одиннадцать стран поддержали проект документа, еще две — воздержались. В нем предлагалось государствам организовать сопровождение гражданских кораблей и сдерживать попытки ограничить судоходство в проливе.

