Россия и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

Россия и КНР наложили вето на проект резолюции по Ормузскому проливу

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Совет Безопасности ООН не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что в поддержку документа выступили 11 стран, еще две — воздержались. Совет Безопасности ООН призывает страны координировать «усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам» для обеспечения прохода судов. Издание также пишет, что это подразумевает сопровождение гражданских кораблей и сдерживание попыток ограничить пролив.

Кроме того, Совбез выражает готовность рассмотреть дальнейшие меры против тех, кто препятствует проходу в Баб-эль-Мандебе.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что реализация планов президента США Дональда Трампа по уничтожению гражданской инфраструктуры в Иране являются нарушением прав.