Иран поставил точку в переговорах о перемирии с США

NYT: Иран прекратил переговоры с США о прекращении огня

Иранская сторона прекратила переговоры о возможном перемирии с США. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«По данным трех высокопоставленных иранских чиновников, Иран прекратил переговоры с Соединенными Штатами, сообщив Пакистану, что больше не будет участвовать в переговорах о прекращении огня», — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что целая иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Тегеран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).

31 марта российский лидер Владимир Путин поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры стран «выразили серьезную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке».

