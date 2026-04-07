Карлсон обратился к военным США с просьбой на фоне скандала с Трампом

Журналист Карлсон призвал военных США не выполнять приказы Трампа

Журналист Такер Карлсон призвал военных Соединенных Штатов не выполнять приказы главы США Дональда Трампа о нанесении ударов по Ирану и применении ядерного оружия. Об этом он заявил в своем интернет-подкасте.

«Люди, которые находятся в прямом контакте с президентом, должны сказать: "Нет, я ухожу в отставку. Я сделаю все возможное в рамках закона, чтобы остановить это, потому что это безумие. И если приказ будет отдан, я не стану его выполнять"», — подчеркнул Карлсон.

По словам журналиста, Трампу после этого нужно будет самостоятельно «разбираться с кодами в "ядерном чемоданчике"».

Ранее Дональд Трамп резко высказался о Такере Карлсоне в ответ на критику операции в Иране. В беседе с корреспондентом New York Post Кейтлин Дорнбос президент заявил, что считает Карлсона неумным человеком.

Сам Карлсон неоднократно высказывался против военной операции США и Израиля в Иране. В частности, он утверждал, что Вашингтон бомбил гражданскую инфраструктуру в Иране, и называл это неприемлемым.