17:27, 7 апреля 2026Интернет и СМИ

Трамп резко ответил Карлсону и счел его дураком

Трамп назвал Карлсона человеком с низким IQ после критики операции в Иране
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп резко высказался об американском журналисте Такере Карлсоне в ответ на критику операции в Иране. В беседе с корреспондентом New York Post Кейтлин Дорнбос президент заявил, что считает Карлсона неумным человеком.

Трамп назвал Карлсона человеком с низким IQ, который «понятия не имеет, что происходит». Он также заявил, что журналист постоянно ему звонит, но он не отвечает.

«Я не имею с ним дел. Мне нравится взаимодействовать с умными людьми, а не дураками», — добавил президент США.

Карлсон неоднократно высказывался против военной операции США и Израиля в Иране. В частности, он утверждал, что Вашингтон бомбил гражданскую инфраструктуру в Иране, и называл это неприемлемым. Кроме того, журналист выражал мнение, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мир ждет голод и «великая депрессия».

