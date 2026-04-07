Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:44, 7 апреля 2026

Кавказский бизнес попросил отсрочки по налогам

«Известия»: Пострадавший от половодья бизнес Кавказа попросил налоговой отсрочки
Вячеслав Агапов

Фото: Мухтар Гаджидадаев / РИА Новости

Пострадавший от половодья бизнес Кавказа попросил налоговой отсрочки. ОБ этом со ссылкой на обращения предпринимателей сообщает газета «Известия».

Предприниматели Северного Кавказа терпят убытки из-за сильнейшего за сто лет наводнения, поэтому «Опора России» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить МСП из Дагестана и Чечни отсрочку по налогам, перенести сроки сдачи налоговой отчетности и временно не начислять пени и штрафы за просрочку платежей. Также от правительства просят выделить из резервного фонда кабмина гранты на восстановление бизнеса.

Размер ущерба для бизнеса только предстоит оценить, но сумма составит как минимум несколько миллиардов, заявил редакции президент «Опоры России» Александр Калинин. Потери бизнеса уже превысили миллиард рублей, добавила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«При этом вполне возможно, что реальный объем помощи будет больше, ведь предполагается отсрочка уплаты налогов в бюджет. Тем более что многие пострадавшие предприятия технически сейчас не могут проводить платежи, так как и банковская инфраструктура работает после стихийных бедствий некорректно», — пояснила она.

Туристический сезон в Дагестане оказался под угрозой после наводнения — спрос на туризм упал на 35 процентов по сравнению с 2025 годом. При этом Ассоциация туроператоров России сообщила, что путешественники продолжили скупать туры в затопленный ливнями регион — ситуация в регионе стабилизируется, а инфраструктура для туристов работает штатно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok