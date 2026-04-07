Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:07, 7 апреля 2026

Лыжник был эвакуирован из Альп и нарвался на штраф почти в 500 тысяч рублей

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Sergei Belski-USA TODAY Sports / Reuters

Лыжник из Великобритании был эвакуирован из австрийских Альп и нарвался на штраф на сумму почти 500 тысяч рублей. Об этом пишет газета The Sun.

Уточняется, что 20-летний британский турист 1 апреля катался на австрийском горнолыжном курорте Лех и решил съехать с трассы. Там он застрял в снегу в окружении скал и вызвал вертолет для эвакуации. Кроме того, в тот день в регионе была объявлена лавинная опасность. Спасателям вскоре удалось забрать лыжника и доставить его по воздуху в безопасное место.

Однако, согласно законам Австрии, властям разрешено выписывать штрафы туристам, которые действовали с неосторожностью или проигнорировали предупреждения о непогоде. Так, в регионе за спасательные операции с привлечением вертолета отдыхающие могут заплатить от 3 тысяч фунтов стерлингов (312 тысяч рублей) до 4,5 тысячи фунтов стерлингов (457 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что гиды травили альпинистов на Эвересте для заработка на дорогой экстренной эвакуации. После альпинистам выставлялись огромные счета за перевозку на спасательном вертолете — в некоторых случаях цифры доходили до миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok