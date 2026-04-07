Лыжник был эвакуирован из Альп и нарвался на штраф почти в 500 тысяч рублей

Британец нарвался на штраф почти в 500 тысяч рублей за эвакуацию из Альп

Лыжник из Великобритании был эвакуирован из австрийских Альп и нарвался на штраф на сумму почти 500 тысяч рублей. Об этом пишет газета The Sun.

Уточняется, что 20-летний британский турист 1 апреля катался на австрийском горнолыжном курорте Лех и решил съехать с трассы. Там он застрял в снегу в окружении скал и вызвал вертолет для эвакуации. Кроме того, в тот день в регионе была объявлена лавинная опасность. Спасателям вскоре удалось забрать лыжника и доставить его по воздуху в безопасное место.

Однако, согласно законам Австрии, властям разрешено выписывать штрафы туристам, которые действовали с неосторожностью или проигнорировали предупреждения о непогоде. Так, в регионе за спасательные операции с привлечением вертолета отдыхающие могут заплатить от 3 тысяч фунтов стерлингов (312 тысяч рублей) до 4,5 тысячи фунтов стерлингов (457 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что гиды травили альпинистов на Эвересте для заработка на дорогой экстренной эвакуации. После альпинистам выставлялись огромные счета за перевозку на спасательном вертолете — в некоторых случаях цифры доходили до миллиона рублей.