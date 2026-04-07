08:39, 7 апреля 2026

Стало известно о возможных проблемах с бензином в России

«Ъ»: России может перестать хватать бензина из-за внеплановых простоев НПЗ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Суточный объем оптовых продаж бензина в России с отгрузкой непосредственно с предприятий к концу марта упал на восемь процентов по сравнению с февралем, то есть на 70 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на данные аналитической группы «Компания Уфаойл» сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По ее оценке, суточное предложение остается ограниченным, а запрет на экспорт для производителей, введенный в апреле, не полностью компенсирует падение производства из-за выпадающих мощностей предприятий. «В условиях накопленного отложенного спроса текущий уровень реализации может оказаться недостаточным», — подчеркивают в группе.

Главный аналитик компании «Пролеум» Андрей Дьяченко согласен с тем, что имеющихся запасов топлива хватит, чтобы справиться с выходом из строя одного крупного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории европейской части страны. Однако проблемы сразу у нескольких предприятий создадут критическую нагрузку на логистику.

Эксперты считают, что остановка продаж бензина за рубеж увеличивает поставки на внутренний рынок на шесть-семь тысяч тонн в сутки. В пятницу, 3 апреля, на Петербургской бирже было реализовано 32,88 тысячи тонн бензина, что на 4,2 процента больше, чем 2 апреля, но на 13,7 процента меньше, чем годом ранее. С конца февраля по конец марта оптовые цены на нефтепродукты выросли более чем на 12 процентов.

Директор по внешним коммуникациям Neft Research Дмитрий Прокофьев рассказал, что из-за ужесточения условий торгов некоторые компании начали заключать контракты в обход площадки, так что биржевые индикаторы перестают отражать реальный рыночный баланс. Такая ситуация грозит внезапным дефицитом и резким ростом оптовых цен.

Ранее Украина сообщила, что получает от некоторых партнеров просьбы перестать наносить удары по нефтяной инфраструктуре России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Последние новости

    Объявлено о смерти учительницы после нападения российского подростка

    24-летний хоккеист починил выбитый на Олимпиаде зуб

    Россиянам напомнили о компенсации за испорченную реагентами обувь

    ЕС столкнулся с системным параличом

    Врач развеял самые распространенные мифы о женском теле

    Появились подробности о не выжившей после нападения школьника российской учительнице

    Обещающие помощь бойцам СВО сотрудники фирмы «Воин вправе» обманывали военных на миллионы

    Раскрыты новые iPhone

    Стал известен ответ Ирана на ультиматум Трампа

    Известная российская юмористка предсказала будущее Москвы

    Все новости
