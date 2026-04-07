Минобороны сообщило об атаке на Ленинградскую область

20:07, 7 апреля 2026Россия

Минобороны: Системы ПВО сбили беспилотники над Ленинградской областью
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ленинградскую область и еще три региона России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«С 7:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Помимо Ленобласти, системы ПВО сработали в приграничных территориях России — Курской, Брянской и Белгородской областях. Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявлял, что дроны ВСУ атакуют Ленинградскую область, пролетая через страны Прибалтики. По его словам, дроны летят через территорию Эстонии и Латвии, а где-то траектория захватывает и Литву.

