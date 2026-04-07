Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:54, 7 апреля 2026Экономика

Миру предсказали дефицит важного материала

Вучич: Миру грозит дефицит не только нефти, но и пластика
Кирилл Луцюк

Фото: Umit Bektas / Reuters

Стратегически важные сегменты промышленности по всему миру рискуют столкнуться с кризисом. Об этом предупредил президент Сербии Александр Вучич. Его процитировало ТАСС.

По его словам, к такому развитию событий приведет продолжение американо-иранского конфликта. Причем разразится дефицит не только нефти, но и пластика. Как следствие, исчезнут рабочие места в наиболее важных секторах промышленности. Кроме того, пострадают цепочки поставок как в автопроме, так и в других областях. Скажется это и на сербской экономике.

Вучич надеется, что в итоге его стране все-таки удастся избежать остановки экспорта сельскохозяйственной продукции. Что касается внутреннего рынка, то, как заверил глава государства, в Сербии пока хватает хлеба, молока, соли, сахара, меда, мяса, рыбы и всего остального.

Во второй половине марта аналитик Никита Бредихин заявил, что масштабные перебои с поставками нефтепродуктов из Ближневосточного региона чреваты резким подорожанием компонентов для производства пластмасс, клеев, красок и синтетических тканей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok