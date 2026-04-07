Миру предсказали дефицит важного материала

Вучич: Миру грозит дефицит не только нефти, но и пластика

Стратегически важные сегменты промышленности по всему миру рискуют столкнуться с кризисом. Об этом предупредил президент Сербии Александр Вучич. Его процитировало ТАСС.

По его словам, к такому развитию событий приведет продолжение американо-иранского конфликта. Причем разразится дефицит не только нефти, но и пластика. Как следствие, исчезнут рабочие места в наиболее важных секторах промышленности. Кроме того, пострадают цепочки поставок как в автопроме, так и в других областях. Скажется это и на сербской экономике.

Вучич надеется, что в итоге его стране все-таки удастся избежать остановки экспорта сельскохозяйственной продукции. Что касается внутреннего рынка, то, как заверил глава государства, в Сербии пока хватает хлеба, молока, соли, сахара, меда, мяса, рыбы и всего остального.

Во второй половине марта аналитик Никита Бредихин заявил, что масштабные перебои с поставками нефтепродуктов из Ближневосточного региона чреваты резким подорожанием компонентов для производства пластмасс, клеев, красок и синтетических тканей.