Молдавия захотела повторить опыт Грузии и Украины при выходе из СНГ

Жарихин: Выходя из СНГ, Кишинев хочет повторить опыт Тбилиси и Киева

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что Кишинев захотел повторить опыт Тбилиси и Киева. Об этом пишет РИА Новости.

«Когда Грузия собралась выходить из СНГ, она прежде всего хотела насолить России. Однако выяснилось, что расставание с содружеством приведет к разрыву договоров не только с Москвой, но и с другими членами организации. Дело в том, что в рамках СНГ многие соглашения заключаются на коллективной основе — это касается документов о безвизовом режиме, признании трудового стажа и тому подобное. В итоге Тбилиси разорвал чисто политические соглашения, а те, которые касались практической части, оставил. Примерно по тому же пути идет Украина», — отметил Жарихин.

По словам эксперта, с Россией Украину уже почти ничего не связывает, но с другими странами СНГ она пытается сохранить сотрудничество. Жарихин отметил, что Кишинев хочет повторить опыт Тбилиси и Киева. Вместе с тем Санду надеется, что политический разрыв с СНГ должен повысить шансы на вступление в ЕС, превратив Молдавию из постсоветской республики в государство Восточной Европы.

Жарихин дополнил, что такая уловка не поможет, так как страна даже через 20 лет не будет соответствовать критериям евроинтеграции.

