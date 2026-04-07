Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:44, 7 апреля 2026

Молдавия захотела повторить опыт Грузии и Украины при выходе из СНГ

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Marton Monus To match Special Report / Reuters

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что Кишинев захотел повторить опыт Тбилиси и Киева. Об этом пишет РИА Новости.

«Когда Грузия собралась выходить из СНГ, она прежде всего хотела насолить России. Однако выяснилось, что расставание с содружеством приведет к разрыву договоров не только с Москвой, но и с другими членами организации. Дело в том, что в рамках СНГ многие соглашения заключаются на коллективной основе — это касается документов о безвизовом режиме, признании трудового стажа и тому подобное. В итоге Тбилиси разорвал чисто политические соглашения, а те, которые касались практической части, оставил. Примерно по тому же пути идет Украина», — отметил Жарихин.

По словам эксперта, с Россией Украину уже почти ничего не связывает, но с другими странами СНГ она пытается сохранить сотрудничество. Жарихин отметил, что Кишинев хочет повторить опыт Тбилиси и Киева. Вместе с тем Санду надеется, что политический разрыв с СНГ должен повысить шансы на вступление в ЕС, превратив Молдавию из постсоветской республики в государство Восточной Европы.

Жарихин дополнил, что такая уловка не поможет, так как страна даже через 20 лет не будет соответствовать критериям евроинтеграции.

Ранее Жарихин заявил, что президент США Дональд Трамп в беседе с Владимиром Зеленским мог настаивать на тезисах в духе Анкориджа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok