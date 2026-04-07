Москвичам назвали последний теплый день

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:15, 7 апреля 2026Экономика

Синоптик Позднякова: 7 апреля в Москве станет последним теплым днем на неделе
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вторник, 7 марта, в Москве станет последним теплым днем на неделе. Об этом жителям столицы рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, в этот день столбики термометров покажут до плюс 12 градусов Цельсия. В ночные часы температура опустится до плюс двух-четырех градусов. «Относительно теплая погода, дожди будут местами небольшие», — поделилась информацией Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал предстоящий четверг, 9 апреля, самым холодным днем на этой неделе в Москве. Так, температура днем поднимется не выше плюс двух-четырех градусов, а ночью составит около нуля. Помимо этого, он спрогнозировал заряды мокрого снега, который будет идти весь день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok