Москвичам назвали последний теплый день

Синоптик Позднякова: 7 апреля в Москве станет последним теплым днем на неделе

Вторник, 7 марта, в Москве станет последним теплым днем на неделе. Об этом жителям столицы рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, в этот день столбики термометров покажут до плюс 12 градусов Цельсия. В ночные часы температура опустится до плюс двух-четырех градусов. «Относительно теплая погода, дожди будут местами небольшие», — поделилась информацией Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал предстоящий четверг, 9 апреля, самым холодным днем на этой неделе в Москве. Так, температура днем поднимется не выше плюс двух-четырех градусов, а ночью составит около нуля. Помимо этого, он спрогнозировал заряды мокрого снега, который будет идти весь день.