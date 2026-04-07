Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:47, 7 апреля 2026Экономика

Москвичам предсказали аномальное тепло

Синоптик Тишковец: Аномальное тепло придет в Москву на следующей неделе
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Аномальное тепло придет в Москву на следующей неделе. Такую погоду жителям столицы предсказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с агентством РИА Новости.

«На следующей неделе весна вернет свои позиции, потеплеет не только до климатической нормы, и (температура будет) даже существенно выше ее», — поделился информацией синоптик. Ранее он заявил, что в ближайший четверг, 9 апреля, в Москве ожидаются снегопады, в результате которых образуется снежный покров высотой один-два сантиметра. По прогнозам эксперта, все растает лишь в субботу, 11 апреля.

В этот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что вторник, 7 марта, в Москве окажется последним теплым днем на нынешней неделе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok