Москвичам предсказали аномальное тепло

Синоптик Тишковец: Аномальное тепло придет в Москву на следующей неделе

Аномальное тепло придет в Москву на следующей неделе. Такую погоду жителям столицы предсказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с агентством РИА Новости.

«На следующей неделе весна вернет свои позиции, потеплеет не только до климатической нормы, и (температура будет) даже существенно выше ее», — поделился информацией синоптик. Ранее он заявил, что в ближайший четверг, 9 апреля, в Москве ожидаются снегопады, в результате которых образуется снежный покров высотой один-два сантиметра. По прогнозам эксперта, все растает лишь в субботу, 11 апреля.

В этот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что вторник, 7 марта, в Москве окажется последним теплым днем на нынешней неделе.