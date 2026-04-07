Москвичей призвали заранее готовиться к похоронам

17:33, 7 апреля 2026

Москвичей призвали начать откладывать деньги на похороны за 5 лет до смерти
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Стоимость погребения в Москве в настоящее время может достигать сотен тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Money.

На этом фоне жителям столицы следует начать готовиться к своим похоронам как можно раньше. Откладывать денежные средства на проведение ритуальных услуг москвичам следует за пять лет до смерти, отмечается в материале. Эксперты советуют ежемесячно сохранять на эти цели 5-10 процентов бюджета.

Минимальная цена полного комплекта подобного рода услуг в столице составляет 150 тысяч рублей, а максимальная может доходить до 400 тысяч. Гроб вместе с услугой погребения в Москве обойдется в 100 тысяч. Для сравнения: в Орловской области стоимость такого комплекта услуг составляет 15-20 тысяч.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании кремации. На фоне стремительного повышения тарифов жилищно-коммунального хозяйства стоимость этой услуги в России выросла в среднем на 20 процентов в начале года. Несмотря на это, услуга остается самым популярным у граждан методом погребения — традиционное место на кладбище могут позволить себе далеко не все из-за высокой стоимости.

