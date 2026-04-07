03:00, 7 апреля 2026

Мужчины рассказали о самых неловких инцидентах во время секса

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Reddit вспомнили о самых неловких и смешных случаях, произошедших с ними во время секса. Своими историями они поделились в разделе AskReddit.

Один мужчина рассказал, как его жена однажды чихнула во время секса

Моя жена однажды чихнула, когда я был внутри нее. Меня буквально выбросило наружу. Было ужасно больно, но мы до сих пор над этим смеемся

PhlysportsPhanпользователь Reddit

Другой пользователь отметил, что забавный инцидент произошел, когда он занимался сексом в палатке.

Некоторые еще не спали, но мы были в моей палатке и вели себя очень тихо. Однако меня подвел фонарик: он создавал гигантский силуэт пениса на палатке, который было видно с улицы. После того, как мы закончили и вернулись к друзьям, все смеялись надо мной. Тогда я чувствовал себя ужасно из-за случившегося, но теперь понимаю, что это забавно

FakeJackNicholsonпользователь Reddit
Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

По словам еще одного участника обсуждения, для него самым неловким моментом обернулась просьба девушки сказать что-нибудь сексуальное.

Однажды девушка попросила меня сказать что-нибудь грязное в постели. Мне было 18 лет, я понятия не имел, что прозвучит сексуально. Тогда запаниковал и назвал ее дешевой уличной проституткой. Она взорвалась от смеха, а я до сих пор чувствую неловкость, когда думаю об этом

SneakyKillzпользователь Reddit

Ранее пользователи сети рассказали об опыте, который считают самым страшным в жизни. Один мужчина вспомнил, как в 14 лет пережил стрельбу в школе.

