Мужчины рассказали о самых неловких инцидентах во время секса

Пользователи Reddit вспомнили о самых неловких и смешных случаях, произошедших с ними во время секса. Своими историями они поделились в разделе AskReddit.

Один мужчина рассказал, как его жена однажды чихнула во время секса

Моя жена однажды чихнула, когда я был внутри нее. Меня буквально выбросило наружу. Было ужасно больно, но мы до сих пор над этим смеемся PhlysportsPhan пользователь Reddit

Другой пользователь отметил, что забавный инцидент произошел, когда он занимался сексом в палатке.

Некоторые еще не спали, но мы были в моей палатке и вели себя очень тихо. Однако меня подвел фонарик: он создавал гигантский силуэт пениса на палатке, который было видно с улицы. После того, как мы закончили и вернулись к друзьям, все смеялись надо мной. Тогда я чувствовал себя ужасно из-за случившегося, но теперь понимаю, что это забавно FakeJackNicholson пользователь Reddit

По словам еще одного участника обсуждения, для него самым неловким моментом обернулась просьба девушки сказать что-нибудь сексуальное.

Однажды девушка попросила меня сказать что-нибудь грязное в постели. Мне было 18 лет, я понятия не имел, что прозвучит сексуально. Тогда запаниковал и назвал ее дешевой уличной проституткой. Она взорвалась от смеха, а я до сих пор чувствую неловкость, когда думаю об этом SneakyKillz пользователь Reddit

