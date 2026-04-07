Мужская сборная России по водному поло вернулась на международную арену спустя четыре года

Российские ватерполисты обыграли Бразилию в первом матче после возвращения

Мужская сборная России по водному полу провела первый матч на турнире под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с момента отстранения в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Российские ватерполисты 7 апреля на Кубке мира среди команд второго дивизиона в первом туре группового этапа со счетом 10:7 обыграли Бразилию. 8 апреля россияне в матче второго тура встретятся с Великобританией, а 9 апреля — с ЮАР. Турнир проходит на Мальте.

В соревнованиях принимают участие 24 сборные. Победитель получит путевку в элитный дивизион Кубка мира на следующий сезон.

Российские ватерполисты были отстранены от всех турниров под эгидой World Aquatics с весны 2022-го. 4 ноября 2025-го в организации объявили, что в следующем году представители этого вида спорта из России вернутся на соревнования.