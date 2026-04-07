На консульство Израиля в Турции напали

В Стамбуле неизвестные напали на консульство Израиля, ранен полицейский

В Стамбуле неизвестные напали на консульство Израиля, ранен полицейский. Об этом сообщает Karar.

«В районе Бешикташ в Стамбуле было совершено вооруженное нападение на консульство Израиля. После звуков выстрелов на место происшествия было направлено большое количество полицейских», — говорится в сообщении.

В полиции Стамбула объявили, что трое нападавших нейтрализованы. Телеканал CNN Türk отметил, что согласно последним заявлениям, двое нападавших ликвидированы, один был ранен. По данным телеканала, ранения получили двое полицейских.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с гневной речью на власти Израиля, заявив, что они наложили тяжелое экономическое бремя на все человечество.