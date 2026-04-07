На Москву обрушится град

Синоптик Паршина: В Москве может выпасть град

В середине текущей недели на Москву может обрушиться град. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, передает РИА Новости.

Град может пройти в четверг, 9 апреля. «Будет проходить такой же холодный атмосферный фронт одного циклона, что вызвал град в столице в это воскресенье», — отметила синоптик.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Москву могут накрыть метели. В среду ожидается пик похолодания, пришедшего в столицу на этой неделе: мокрый снег и усиление ветра до 10-15 метров в секунду, в результате чего в отдельные часы образуется метель.