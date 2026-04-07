На Украине объяснили заявления Зеленского по выводу ВСУ из Донбасса

Климкин: Зеленский словами о требованиях США показывает давление на Киев

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о требованиях США вывести Вооруженные силы страны (ВСУ) из Донбасса, пытается показать давление Вашингтона на Киев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин, передает NV.

«Я думаю, что он хочет засветить давление со стороны американцев. Проще его засветить публично и медийно, чем выдерживать на конфиденциальных переговорах», — сказал он.

По словам бывшего министра, власти США готовы передать остающуюся под контролем Украины часть Донбасса, чтобы перезагрузить отношения с российским руководством. При этом он подчеркнул, что проект гарантий безопасности «выглядит неплохо» для Киева.

Владимир Зеленский рассказал о требовании вывести войска от США 25 марта. Он подчеркнул, что американцы отказываются окончательно утверждать гарантии безопасности до соответствующего решения Киева.