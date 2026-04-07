Дэвис заявил, что НАТО всегда искала врага и нашла его в лице России

Страны НАТО несут ответственность за события Майдана в 2014 году и начало конфликта на Украине в 2022-м, поскольку целенаправленно искали себе врага в лице России. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

«Мы отвергли возможность создания общеевропейской архитектуры безопасности, которая включала бы в себя все государства и могла бы сдерживать весь континент, потенциально предотвратив как события Майдана в 2014 году, так и конфликт на Украине в 2022 году. Но нет, мы искали врага и в конце концов его нашли», — написал он.

Дэвис отметил, что сегодня НАТО является пережитком прошлого, который отчаянно ищет возможность доказать свою актуальность.

