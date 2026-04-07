Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:19, 7 апреля 2026

НАТО нашла себе врага в лице России

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны НАТО несут ответственность за события Майдана в 2014 году и начало конфликта на Украине в 2022-м, поскольку целенаправленно искали себе врага в лице России. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

«Мы отвергли возможность создания общеевропейской архитектуры безопасности, которая включала бы в себя все государства и могла бы сдерживать весь континент, потенциально предотвратив как события Майдана в 2014 году, так и конфликт на Украине в 2022 году. Но нет, мы искали врага и в конце концов его нашли», — написал он.

Дэвис отметил, что сегодня НАТО является пережитком прошлого, который отчаянно ищет возможность доказать свою актуальность.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран готов нанести удары, которые могут лишить США и их союзников нефти и газа на долгие годы и затронуть не только Ближний Восток. Отмечалось, что, если Вашингтон решится перейти через красные линии, ответ Тегерана выйдет за пределы Ближнего Востока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok