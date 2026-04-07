Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:39, 7 апреля 2026Мир

Иран пригрозил лишить США и их союзников нефти и газа на долгие годы

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Иран намерен нанести удары, которые могут надолго лишить США и их союзников нефтяных и газовых ресурсов и затронуть не только Ближний Восток. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает Fars.

«Мы проделаем такую работу с инфраструктурой США и их союзников, которая лишит их на годы региональной нефти и газа», — говорится в публикации.

КСИР предупредил региональных союзников США, что ранее Иран, поддерживая добрососедские отношения, проявлял сдержанность и выбирал цели аналогично тем, что поражаются в Иране, однако теперь все ограничения снимаются. Отмечается, что, если Вашингтон решится перейти через красные линии, ответ Тегерана выйдет за пределы Ближнего Востока.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по нефтехимическому комплексу в Ширазе на юго-западе Ирана. Уточнялось, что Израиль атаковал комплекс, который производит азотную кислоту для нужд иранских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok