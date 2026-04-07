18:18, 7 апреля 2026

Названа цель заявления Вэнса о вмешательстве Украины в венгерские выборы

Антон Похиляк
Джей Ди Вэнс. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько посчитал, что заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о якобы вмешательстве Украины в венгерские выборы — это поддержка премьер-министра страны Виктора Орбана. Его цитирует NEWS.ru.

Он отметил, что поддержка Вэнса имеет большое значение для репутации венгерского премьера и его имиджа как политика, который умеет строить отношения с самыми крупными государствами. «В своих заявлениях Вэнс повторяет нарративы самого Орбана, утверждая, что Владимир Зеленский не должен вмешиваться в венгерские выборы», — указал Безпалько.

Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с Орбаном сообщил, что Вашингтон обладает информацией, что украинские спецслужбы пытались повлиять на выборы в Венгрии и США. По словам политика, подобные действия со стороны Киева являются издержками украинской системы. Вэнс добавил, что часто напоминает себе, что Украина, «как и США, — очень сложная страна».

Он также призвал европейских лидеров последовать примеру Виктора Орбана и его политике в энергетической сфере.

