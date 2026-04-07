Названы красноречивые признаки подошедших к концу отношений

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:35, 7 апреля 2026

Психолог Суглани: В исчерпавших себя отношениях теряются общие ценности
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: simona pilolla 2 / Shutterstock / Fotodom

Психолог Лалитаа Суглани назвала красноречивые, на ее взгляд, признаки подошедших к концу отношений. Их она раскрыла беседе с Metro.

Первым признаком серьезного кризиса в отношениях Суглани считает постоянное чувство отчуждения от партнера. По ее словам, это может ощущаться как отсутствие эмоциональной близости или привязанности к другому человеку. «Возможно, он больше не кажется вам приоритетом в жизни, а попытки восстановить интимные отношения заканчиваются неудачей. Расстояние между вами перестает казаться проблемой, и связь разрушается», — утверждает психолог.

Также в исчерпавших себя отношениях теряются общие ценности, цели и планы, продолжила она. Кроме того, охладевший партнер ощущает присутствие другого скорее как обязанность, чем как выбор. «Вы не можете вспомнить, когда в последний раз по-настоящему наслаждались обществом друг друга. Общие переживания кажутся скучными, и тепло, которое когда-то дарила связь, исчезло», — описывает такие отношения Суглани.

Чтобы расстаться наименее болезненно, психолог порекомендовала честно признаться в своих чувствах. «Используйте я-утверждения, чтобы выразить свои чувства без осуждения. Это могут быть предложения типа: "Я чувствую, что мы отдалились друг от друга" или "Я не счастлива рядом с тобой"», — предлагает специались.

Суглани отметила, что во время этой беседы вполне нормально почувствовать грусть, гнев или шок, однако необходимо оставаться сдержанными и деликатными, но твердыми в своем решении.

Ранее эксперт по отношениям Джейн О'Горман дала совет мужчине, которого постоянно унижает партнерша. Мужчина пожаловался, что партнерша стала следить за ним и даже запретила разговаривать с соседями и родными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok