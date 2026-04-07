Названы самые эффективные способы помочь природе

Эксперт Каваносян: Самые эффективные экопривычки — отказ от авто и самолетов

Одной из самых эффективных экопривычек является частичный отказ от автомобиля и полетов на самолете. О том, как лучше всего помочь природе, рассказал эксперт-эколог и гидрогеолог Жора Каваносян в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист напомнил, что золотым стандартом оценки экологического воздействия остается углеродный след. Согласно исследованиям, изменения в транспорте дают реальный положительный эффект. Так, одно авто, проехавшее 10 тысяч километров за год, выбрасывает две тонны углекислого газа (CO2), а самолет за один длинный перелет — одну-две тонны. Каваносян призвал чаще делать выбор в пользу более экологичного транспорта.

Большое значение также имеют энергопотребление и отходы. При сокращении пищевых отходов получится снизить выбросы на 2,5 килограмма CO2 за килограмм не выброшенной еды, повышение энергоэффективности дома сократит углеродный след на 0,5-1,5 тонны CO2 в год, более долгое использование вещей — на 0,3-1 тонны, а сортировка отходов — до 0,5 тонны.

Каваносян отметил, что сортировка отходов не обязательно должна быть сложной — достаточно отделить органику от пластика. «Больше не нужно выбирать между комфортом и заботой о природе. Достаточно просто пользоваться готовыми сценариями: отдавать упаковку курьеру, покупать товары из переработанного сырья, выбрасывать отходы в нужный контейнер», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что в России изменились климатические условия. На фоне глобального потепления климат в стране стал резко континентальным.