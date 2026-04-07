Неожиданно провалившийся под лед в России лесной кот нашел способ выбраться

Неожиданно провалившийся под лед в Якутии лесной кот нашел способ выбраться

Лесной кот, который неожиданно провалился под лед в российском регионе, нашел способ самостоятельно выбраться. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Подсмотрено за животными».

Дикий зверь проходил через замерзший ручей Амурский, который находится в Якутии. В размещенном ролике видно, как четвероногое быстро сориентировалось и выкарабкался наружу.

В результате хищник осознал, что в таком месте успешно пройти водоем не получится, и решил найти другой переход.

В январе хищный зверь захватил европейские леса. Речь шла о лесных котах, которые внешне похожи на домашних кошек, но немного крупнее. Отмечалось, что от других зверей их отличает исключительная скрытность, которая и помогла им избежать истребления.