13:17, 7 апреля 2026Наука и техника

Обломки американской ракеты сочли ценным приобретением для России

Найденные в Сирии обломки ракеты THAAD позволят России и Китаю изучить ПРО США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Обломки перехватчика американского комплекса противоракетной обороны (ПРО) Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), которые обнаружили в Сирии, позволят изучить возможности системы ПРО США. Telegram-канал «Военный осведомитель» счел находку ценным приобретением.

Канал обратил внимание на кадры, демонстрирующие уцелевшую носовую часть с инфракрасной головкой самонаведения, которая выглядит практически неповрежденной. «Это может стать крайне ценным приобретением для России, Ирана и Китая, так как позволит подробнее изучить возможности американской системы ПРО и выработать соответствующее методы противодействия для своих баллистических ракет», — говорится в сообщении.

Система THAAD предназначена для высотного перехвата баллистических ракет средней дальности или авиации противника. Одноступенчатая противоракета весом около 900 килограммов способна перехватывать цели на высотах до 200 километров. Скорость ракеты оценивают в 3,5-4,8 километра в секунду.

В марте канал «Военная хроника» писал, что экстренная переброска батареи системы THAAD указывает на нехватку ключевых элементов «ракетного зонтика» США.

