Обрушение потолка в аэропорту Индонезии попало на видео

17:41, 7 апреля 2026

Обрушение потолка в аэропорту Сукарно-Хатта в Джакарте попало на видео
Алина Черненко

В аэропорту Сукарно-Хатта в столице Индонезии Джакарте после сильного дождя рухнул потолок. Обрушение попало на видео, которое публикует издание The Straits Times.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 6 апреля, в терминале 3. На размещенных в сети кадрах видно, как вода просачивается сквозь панели потолка, после чего они падают, и зал ожидания оказывается затопленным. Люди на видео спешно покидают место происшествия, забирая с собой вещи.

Представитель аэропорта заявил, что сбой в работе воздушной гавани продолжался около пяти минут. По его словам, специалисты оперативно очистили залитую водой территорию. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что десятки гостей отеля Poseidon Resort в Испании пострадали из-за обрушения потолка. Среди них оказались восьмилетняя девочка и 78-летний мужчина, их пришлось госпитализировать.

    Последние новости

    «До них доходит слишком долго». Почему решение устранить Верховного лидера Ирана стало ошибкой и чем это обернется для США?

    В России заблокировали несколько интернет-магазинов для автомобилистов

    Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой

    Дети в российском регионе оказались отрезаны от школы потопом

    Раскрыты последствия атаки школы в Запорожской области

    Молдавия захотела повторить опыт Грузии и Украины при выходе из СНГ

    В Литве раскопали захоронение советских солдат

    Исключенный из реестра иноагентов блогер рассказал о «влажных иллюзиях» Дудя

    Мужчина изнасиловал россиянку и скрылся за границей

    Мужская сборная России по водному поло вернулась на международную арену спустя четыре года

    Все новости
