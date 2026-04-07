Обрушение потолка в аэропорту Индонезии попало на видео

Обрушение потолка в аэропорту Сукарно-Хатта в Джакарте попало на видео

В аэропорту Сукарно-Хатта в столице Индонезии Джакарте после сильного дождя рухнул потолок. Обрушение попало на видео, которое публикует издание The Straits Times.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 6 апреля, в терминале 3. На размещенных в сети кадрах видно, как вода просачивается сквозь панели потолка, после чего они падают, и зал ожидания оказывается затопленным. Люди на видео спешно покидают место происшествия, забирая с собой вещи.

Представитель аэропорта заявил, что сбой в работе воздушной гавани продолжался около пяти минут. По его словам, специалисты оперативно очистили залитую водой территорию. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что десятки гостей отеля Poseidon Resort в Испании пострадали из-за обрушения потолка. Среди них оказались восьмилетняя девочка и 78-летний мужчина, их пришлось госпитализировать.