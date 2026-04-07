Ольга Серябкина высказалась о примирении с Еленой Темниковой

Певица Ольга Серябкина, известная по выступлениям в составе группы Serebro, раскрыла свое отношение к бывшей коллеге Елене Темниковой. Ее слова передает kp.ru.
Артистка отметила, что за эти годы у певиц просто не возникло желания возобновить общение.
«Не было внутреннего импульса. Если бы, например, Лена мне позвонила и сказала: давай поговорим, я бы никогда не отказала», – заявила Серябкина.
Также Ольга подчеркнула, что отношения не поддерживаются с обеих сторон, потому что «не было такой задачи».
Ранее стало известно, что Ольга Серябкина соберет «золотой» состав группы Serebro, с которой она получила популярность и стала звездой российской сцены.