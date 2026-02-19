Реклама

12:23, 19 февраля 2026Культура

Группа Serebro соберется в старом составе

Певица Ольга Серябкина выступит вместе со старыми участницами группы Serebro
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Исполнительница Ольга Серябкина соберет «золотой» состав группы Serebro, с которой она получила популярность и стала звездой российской сцены. Об этом сообщает портал Popcake.

Серябкина сообщила, что собирается пригласить своих бывших коллег по коллективу поучаствовать в ее концерте. При этом она не раскрыла имена тех, кто примет в нем участие. По данным издания, на мероприятии точно выступит Катя Кищук.

«Хочу пригласить девочек из группы, которые со мной в свое время выступали. Это будет действительно большой концерт. Хочу отразить в нем все свои 20 лет творчества», — заявила певица.

Известно, что Серябкина является автором некоторых хитов группы, включая треки «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2007 году коллектив занял третье место на конкурсе «Евровидение» в Хельсинки с песней «Song #1». тогда артистки набрали 207 баллов.

Ранее бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина призвала не злоупотреблять психологической помощью. По мнению певицы, в последние годы сессии с психологом стали трендом.

