12:36, 7 апреля 2026Мир

Bloomberg: Орбан рассказал Путину сказку про льва и мышь
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с президентом России Владимиром Путиным в октябре 2025 года рассказал ему популярную у себя в стране сказку про льва и мышь. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на транскрипт разговора.

В частности, глава венгерского правительства рассказал народное предание о том, как мышь освободила пойманного в сеть льва так, как ранее «царь зверей» спас жизнь грызуну. По мнению Орбана, эта сказка символизирует отношения Москвы и Будапешта.

«Вчера наша дружба достигла такого высокого уровня, что я могу помочь любым способом (...) В любом вопросе, где я могу быть полезен, я к вашим услугам», — добавил премьер-министр.

3 марта Путин провел еще один телефонный разговор с Орбаном. Стороны обсудили конфликт вокруг Ирана и его возможные последствия на состояние мирового энергетического рынка. Также российский лидер отметил принципиальную позицию Венгрии в поддержку урегулирования украинского кризиса дипломатическим путем.

